Избираме своя нов президент: Какво трябва да знаем?

В неделя в България ще се проведат президентски избори. Милиони българи ще могат да гласуват и да изберат кой да бъде следващият президент на страната. Над 6,5 млн. души ще могат да гласуват, а 46 хил. от тях ще могат да го направят за първи път.

Какво прави президентът?

Президентът е държавният глава на България. Той представлява страната, подписва важни документи и има роля в работата на държавните институции. В своята длъжност той се подпомага от вицепрезидента. Двамата се избират заедно за срок от пет години. Президентът може да бъде избран най-много за два мандата - 10 години.

Как протичат изборите?

Пълнолетните български граждани, които имат право на глас, могат да отидат до избирателната си секция и да дадат своя избор. На определени места те ще могат да гласуват с машини, а на други - с хартиена бюлетина.

За да бъде избран президент в неделя, той трябва да получи повече от половината действителни гласове. Трябва да са гласували и повече от половината българи.

Ако това не се случи, се провежда втори тур, наречен балотаж. Тогава хората избират между двамата кандидати, получили най-много гласове на първия тур.

Любопитно:

На последните президентски избори от 2021 г. до урните са отишли малко над 40% от хората с право на глас на първия тур, а на втория са гласували малко под 35%. Това са президентските избори с най-ниска избирателна активност досега.

Кой може да стане президент?

Президент може да стане български гражданин по рождение, който няма друго гражданство. Той трябва да има навършени 40 години.

Защо е важно да се гласува?

Президентът се избира директно от гражданите - те избират кой ще представлява България през следващите пет години. Затова е важно да се интересуваме от кандидатите и да се информираме за възгледите им. Трябва да гласуваме за тях, ако идеите им съвпадат с нашите.

Знаете ли, че…?

Първият президент на България в демократичната история на страната не е избран пряко от народа. Тогава той е избран от Великото народно събрание. По-късно българските граждани започват да избират президента пряко чрез избори. Досега България е имала шестима президенти в демократичната си история до днес.

Президентските избори са важна част от демокрацията, защото така гражданите участват в управлението на своята страна.