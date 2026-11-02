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Кои животни спят зимен сън?

bnt avatar logo от Дарина Ангелова
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Кои животни спят зимен сън?
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Представи си, че навън вали сняг, а ти си на топло под одеялото! Някои животни също търсят къде да се подслонят в мразовитото време. Знаеш ли кои са те и защо го правят?

Мечката

Кое е най-важното нещо за мечките преди да дойде зимата? Да си намерят топла и уютна бърлога! Те избират спокойно място в гората и го постилат с меки листа, клонки и мъх. Обикновено входът на бърлогата е тесен, за да пази топлината вътре и да се чувстват мечките защитени през студените зимни дни.

Таралежът

Таралежът е сред най-големите любители на зимния сън! Това малко животинче също си прави убежище, в което прекарва лютата зима. Може да го направи под купчина листа, сред храстите или в спокойно ъгълче под някое дърво.

Прилепът

Знаеше ли, че и прилепите спят зимен сън? Когато времето застудее и прехраната намалее, те започват да търсят тихо и защитено място за своя дълъг сън. Най-често се настаняват в пещери или други уединени места. Там се провесват с главата надолу, увиват се в крилата си и заспиват!

Защо някои животни спят зимен сън?

Когато зимата настъпи и навън стане студено, някои животни все по-трудно успяват да си намерят прехрана. Затова част от тях се скриват на топло и заспиват зимен сън. Така пестят енергия и сили, докато чакат студените месеци да отминат и пролетта отново да се завърне!

Знаете ли други животни, които също спят зимен сън?

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