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Пакост или лакомство?

bnt avatar logo от Дарина Ангелова
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Снимка: илюстративна
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Чувате, че на вратата някой чука. Отваряте и пред вас стоят коварна вещица, зловещ вампир и страшен дух. Питат: "Пакост или лакомство?". Вие какво ще отговорите?

Чудили ли сте се някога защо на Холоуин децата обличат страшни костюми и обикалят къщите за бонбони? Задавали ли сте си въпроса "Откъде идва традицията „Пакост или лакомство?“ Нека ви разкажа!

Историята на Хелоуин

Всичко започва преди повече от 2000 години! Древните келти празнували специален празник, който отбелязвал края на лятото и началото на студените и тъмни зимни месеци. Наричали го Самхейн. Празникът се чествал в земите на днешна Ирландия, Великобритания и Северна Франция.

Хората вярвали, че в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември границата между света на живите и този на мъртвите става по-тънка и духовете могат да се върнат при хората. За да ги прогонят, келтите палели големи огньове и се обличали в страшни костюми.

Пакост или лакомство?

Вечерта на Хелоуин децата обикалят домовете и питат: "Пакост или лакомство?". Но какво означава това? Съвсем просто е! Ако домакините дадат бонбони или други сладки изкушения, всички са доволни! Ако ли не, според шеговитата традиция децата могат да им спретнат някоя малка пакост.

Вие ще обикаляте ли за бонбони тази вечер?

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