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Днес е Световният ден на животното окапи

bnt avatar logo от Дарина Ангелова
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10 любопитни факта

окапи леопард дари пипай
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Знаете ли как изглежда окапито? Чували ли сте някога за това интересно животно?

Окапи е едно от най-любопитните животни на земята! То прилича едновременно на елен и зебра, а понякога го наричат "горски жираф". Открито е за науката едва в началото на миналия век от Хари Джонсън. Единствената страна, която обитава е Конго в Африка.

Ето 10 любопитни факта за него:

1. Окапи е кротко животно. Най-големият му неприятел в дивата природа е леопардът.

2. Окопи е единственият жив роднина на жирафа.
3. Има раирани крака. Белите и черните ивици му помагат да се слива с шарките и сенките в гората.
4. Езикът му е много дълъг и с него може да къса листа от дърветата и да почиства очите си.
5. Окапи НЕ е хищник! Храни се предимно с листа и плодове.
6. Има отличен слух!
7. Срамежливо е - обикновено живее само, а не в големи стада! Понякога обаче окапи се събират на малки групи, за да се хранят заедно и да се грижат един за друг. Дори и да играят!
8. Бременността на женските продължава между 11 и 14 месеца. А само 30 минути след като се роди, бебето окапи вече може да ходи!

9. Мъжките имат малки рогца.
10. За съжаление, окапито е застрашено от изчезване.

Знаехте ли тези факти за интересното окапи?

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