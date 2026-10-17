Днес е Световният ден на животното окапи

Знаете ли как изглежда окапито? Чували ли сте някога за това интересно животно?

Окапи е едно от най-любопитните животни на земята! То прилича едновременно на елен и зебра, а понякога го наричат "горски жираф". Открито е за науката едва в началото на миналия век от Хари Джонсън. Единствената страна, която обитава е Конго в Африка.



Ето 10 любопитни факта за него:

1. Окапи е кротко животно. Най-големият му неприятел в дивата природа е леопардът.

2. Окопи е единственият жив роднина на жирафа.

3. Има раирани крака. Белите и черните ивици му помагат да се слива с шарките и сенките в гората.

4. Езикът му е много дълъг и с него може да къса листа от дърветата и да почиства очите си.

5. Окапи НЕ е хищник! Храни се предимно с листа и плодове.

6. Има отличен слух!

7. Срамежливо е - обикновено живее само, а не в големи стада! Понякога обаче окапи се събират на малки групи, за да се хранят заедно и да се грижат един за друг. Дори и да играят!

8. Бременността на женските продължава между 11 и 14 месеца. А само 30 минути след като се роди, бебето окапи вече може да ходи!

9. Мъжките имат малки рогца.

10. За съжаление, окапито е застрашено от изчезване.

Знаехте ли тези факти за интересното окапи?