Днес е Денят на европейската статистика

Какво е статистика?

Това е начин да събираме и подреждаме сложни данни в опростен вид. Така например може да преброим населението на България или колко книги има Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Денят се отбелязва от 2016 година, за да си припомняме колко е важно да имаме точна информация. А повече от 65 години държавите в Европа работят заедно, за да си споделят и събират тази информация. България също участва.

У нас с това се занимава Националният статистически институт. Там хората събират и обработват различни данни за нашата страна.