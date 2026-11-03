Образователна оранжерия за деца отвори врати в Стара Загора

Внимание, малки откриватели! В Зоопарка в Стара Загора вече има специално място за вас!

Казва се "Plantia" и е първата по рода си в България образователна оранжерия за деца! Ще засаждате растения, ще учите чрез игри и ще правите интересни експерименти!

В оранжерията ще научавате любопитни факти за растенията и животните и защо е важно да се грижим за природата! Понякога ще има специално организирани работилници и детски лагери. Училища и детски градини също ще посещават оранжерията.

Първите луковици вече са засадени! Като символ на новото начало беше избрано дървото ясен, защото олицетворява устойчивите корени и идеи на мястото.

Изглежда, че в Стара Загора вече има още едно място, където любопитството расте заедно с растенията!