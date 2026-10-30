Хари Потър се завръща! Нов сериал ще ни отведе отново в света на магията!

Извадете пръчките и бързо към перон 9 ¾, защото този декември пътуваме за Хогуортс!

В най-празничния месец, замъкът на магьосниците отново отваря врати за още по-вълнуващи приключения! В какво ли ще се забъркат този път Хари, Хърмаяни и Рон?

Кога да гледаме?

Сериалът трябва да започне на 25 декември 2026 г. по HBO. Първият сезон ще бъде от 8 епизода и ще се казва "Хари Потър и философският камък", както и първата книга от поредицата.

Актьорите

В ролята на смелия Хари Потър ще видим Доминик Маклафлин. Арабела Стантън ще се превъплати в образа на "най-умната магьосница за своите години" - Хърмаяни Грейнджър. Забавният и шеговит Рон Уизли ще бъде изигран от Алестър Стаут.

Сред големите имена в актьорския състав са Джон Литгоу в ролята на Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър като Минерва Макгонъгол, Паапа Есиеду като Сивиръс Снейп и Ник Фрост, който ще изиграе любимия на всички Рубиъс Хагрид.

Какво да очакваме?

Първият сезон ще ни отведе в самото начало на историята, когато Хари дори не подозира, че е магьосник, а животът му се върти около строгите правила на семейство Дърсли.

След немалко перипетии, младото момче ще стигне до Хогуортс! Зад омагьосаните стени на училището обаче ще го очакват мрачни тайни и скрити опасности!

Дали Хари ще успее да се справи? И откъде ще намери смелостта да се изправи срещу най-опасния черен магьосник?

Гледайте, за да разберете!