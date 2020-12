Кола се вряза в пешеходци в Германия, има жертви

Най-малко двама души загинаха, а 10 са ранени при инциент в германския град Трир.

В ранния следобед кола се е врязала в група хора в пешеходна част на града. Загиват двама души, други 10 са ранени. Според местни медии шофьорът е задържан.

Причините за инцидента се изясняват.

На място има множество полицейски коли и линейки. Хората са призовани да останат по домовете си и да не посещават района на катастрофата.

I am shocked. I can't believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking... pic.twitter.com/rN4wOGP5jR