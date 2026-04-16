150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ

Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ. Тя ще е сребърна, а монетната програма за догодина пък планира емитиране на монета с бухал. Така Националната банка възражда екотематиката, към която нумизматите имат огромен интерес. Как всъщност колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни и как се решава какви да са образите…

За впечатляващите тогава 40 минути изминава разстоянието от Централна гара до площад "Славейков" първият трамвай. Именно на това събитие БНБ посвети и първата евромонета за колекционерски цели за тази година – сребърната 125 години електрически трамвай в България. Огромен беше интересът към нея и към следващата – 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов. Дни ни делят до третата – за Априлското въстание. Техни образци ще се наредят до последните възпоменателни монети в левове.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Всичките тези възпоменателни монети, които Българската народна банка емитира, преди приемането на еврото в България, предизвикаха много голям интерес, но същевременно първите монети, които ние пуснахме в обращение след влизането ни в еврозоната, също, дори и в по-големи тиражи, предизвикаха страхотен интерес в колекционерите, много бързо се реализираха тези тиражи, надявам се и за следващите монети така ще бъде."

Три вида монети емитира БНБ - едните са разменните, които всички имаме.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Другите два типа са за колекционерски цели – колекционерски монети, които са законно платежно средство в държавата емитент, в случая България. А третия тип монети са възпоменателните монети, които отново се правят на разменната монета от 2 евро, но на националната страна вече може както Паисий Хилендарски да поставяме други изображения, през втората половина на тази година ще емитираме такава монета и тя ще бъде на тема българската азбука."

За догодина БНБ подготвя монета от серията е "Българско възраждане", но с нова тематика – Български възрожденски чешми. Има и още една изненада.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Възраждаме обратно и нова тематика на екологична основа. Екологична тематика. Първата ще бъде с бухал. Много интересно, защото на нумизматичните пазари се търсят на екологична тематика нови типове и нови серии монети."

Цялата история на България се пази в отсичаните юбилейни монети, а БНБ е 13-ата най-стара национална банка в света.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Много търсени от колекционерите, и от широката публика, от нашите изследвания са, това са за българските църкви и манастири, на възрожденска тематика, особено с голям интерес българските владетели са на почит сред колекционерите, една от монетите, които ние много бързо реализирахме и стана много голям интерес към нея, е Свети Георги."

снимки: БГНЕС/Архив

Най-скъпата възпоменателна монета остава златната монета "Паисий Хилендарски - два златни лева" от 2022 г., чиято цена при пускане беше 3755 лева.

