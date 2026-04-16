Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ. Тя ще е сребърна, а монетната програма за догодина пък планира емитиране на монета с бухал. Така Националната банка възражда екотематиката, към която нумизматите имат огромен интерес. Как всъщност колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни и как се решава какви да са образите…

За впечатляващите тогава 40 минути изминава разстоянието от Централна гара до площад "Славейков" първият трамвай. Именно на това събитие БНБ посвети и първата евромонета за колекционерски цели за тази година – сребърната 125 години електрически трамвай в България. Огромен беше интересът към нея и към следващата – 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов. Дни ни делят до третата – за Априлското въстание. Техни образци ще се наредят до последните възпоменателни монети в левове.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Всичките тези възпоменателни монети, които Българската народна банка емитира, преди приемането на еврото в България, предизвикаха много голям интерес, но същевременно първите монети, които ние пуснахме в обращение след влизането ни в еврозоната, също, дори и в по-големи тиражи, предизвикаха страхотен интерес в колекционерите, много бързо се реализираха тези тиражи, надявам се и за следващите монети така ще бъде."

Три вида монети емитира БНБ - едните са разменните, които всички имаме.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Другите два типа са за колекционерски цели – колекционерски монети, които са законно платежно средство в държавата емитент, в случая България. А третия тип монети са възпоменателните монети, които отново се правят на разменната монета от 2 евро, но на националната страна вече може както Паисий Хилендарски да поставяме други изображения, през втората половина на тази година ще емитираме такава монета и тя ще бъде на тема българската азбука."

За догодина БНБ подготвя монета от серията е "Българско възраждане", но с нова тематика – Български възрожденски чешми. Има и още една изненада.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Възраждаме обратно и нова тематика на екологична основа. Екологична тематика. Първата ще бъде с бухал. Много интересно, защото на нумизматичните пазари се търсят на екологична тематика нови типове и нови серии монети."

Цялата история на България се пази в отсичаните юбилейни монети, а БНБ е 13-ата най-стара национална банка в света.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Много търсени от колекционерите, и от широката публика, от нашите изследвания са, това са за българските църкви и манастири, на възрожденска тематика, особено с голям интерес българските владетели са на почит сред колекционерите, една от монетите, които ние много бързо реализирахме и стана много голям интерес към нея, е Свети Георги."

снимки: БГНЕС/Архив

Най-скъпата възпоменателна монета остава златната монета "Паисий Хилендарски - два златни лева" от 2022 г., чиято цена при пускане беше 3755 лева.