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Контузията на Букайо Сака ще го остави извън терените за още няколко седмици

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Спорт
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Микел Артета разкри кога се очаква завръщането на английския национал, който ще пропусне и предстоящите мачове на Англия в Лигата на нациите

Контузията на Букайо Сака ще го остави извън терените за още няколко седмици
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Крилото на Арсенал Букайо Сака може да се завърне в игра след предстоящата пауза за националните отбори, съобщи мениджърът на лондончани Микел Артета.

25-годишният футболист продължава възстановяването си от травма, получена през миналия месец по време на двубоя срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига. Контузията ще го извади от състава на английския национален отбор за предстоящите срещи с Хърватия и Испания в Лигата на нациите.

Артета уточни, че възстановяването на Сака върви по план, но футболистът все още не е готов да поднови участието си в официалните мачове.

"При всички положения той ще отсъства още известно време. Може би му остават още няколко седмици и би трябвало да го видим отново на терена след паузата за националните отбори“, заяви испанският специалист, цитиран от Ройтерс.

Отсъствието на Сака продължава да ограничава възможностите на Артета в атакуващ план, докато Арсенал се стреми да запази лидерската си позиция във Висшата лига.

Лондончани оглавяват класирането с 24 точки, а през предстоящия уикенд им предстои двубой срещу Хъл Сити.

Под въпрос за срещата е и защитникът Езри Конса, който е получил травма по време на мача срещу Славия Прага през седмицата.

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#Арсенал ФК #Букайо Сака

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