Костадин Костадинов, "Възраждане": Основната ни задача е да си върнем реалния национален суверенитет

За нова конституция, нова управленска система, преосноваване на държавата, се обявиха от „Възраждане" в декларация от парламентарната трибуна при откриването на новата пленарна сесия на 51-вото Народно събрание. Основната ни задача е да си върнем реалния, а не формалния национален суверенитет, заяви председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов.

За решаването на задачите, по думите му, е нужен преглед на всички съюзи, в които България членува, както и преразглеждане на всички международни договори, по които сме страна, и, ако има неизгодни клаузи, те да бъдат предоговорени или прекратени.

Необходима е равносметка и оценка на действията на управляващите до момента, възмездието е логичната следваща стъпка, след като бъдат посочени конкретните виновници за "колониалната зависимост на България", това ще стане със създаване на специализиран трибунал, изтъкна Костадинов. По думите му е нужна силна България със своя армия, икономика, земеделие, страната ни да се превърне в притегателен център за българите по света.

„Обединението ни с Република Северна Македония по модела на ФРГ и ГДР, както и връщане на Южна Бесарабия към България, е цел, която може да бъде постигната в следващите няколко години", изтъкна Костадинов. Нацията, държавата и културната идентичност са трите основи в политиката на „Възраждане", добави той.

Не трябва да забравяме, че бъдещето ни зависи единствено и само от нас, но за да имаме наше, суверенно бъдеще, трябва да познаваме историята си, започна декларацията на "Възраждане". След по-малко от шест години страната ни ще отбележи 1400 години от основаването си, българският народ е древен, преминал е през изпитанието на вековете, българинът по природа е талантлив, трудолюбив, толерантен, българската земя е красива, благодатна, днес обаче нашето съществуване като народ е поставено под въпрос, опитите за унищожение на наследството на комунизма след 1989 г. доведоха до унищожение на самата държавност, посочи председателят на парламентарната група.

Според "Възраждане" България е напът да загуби напълно своята самостоятелност и да се превърне в провинция на когото и да било, и, ако утре някой реши да се възползва от нашето безпомощно състояние, България просто ще престане да съществува, без някой да ни защити. Не последва реакция от нашите съюзници, въпреки че сме интегрирани в Европа след грубото посегателство срещу българското посолство в Скопие, продължи Костадин Костадинов. Единственият съюзник на България е българският народ, подчерта той.

На първо място сме по най-ниски доходи в ЕС, по раждаемост, на челно място сме по детска смъртност в Европа, най-нещастната нация според изследвания на редица международни организации, разрушено здравеопазване и образование, морално, духовно и физическо израждане на нацията, корумпирана и некадърна администрация, унищожена на практика армия. Това е поражение без война, всичко това беше извършено от съвременния български политически елит, се казва още в декларацията.

Идеалът на "Възраждане" е да видим България като първостепенна сила в политически, икономически и военен план не само на регионално, но и на континентално ниво, заяви лидерът на политическата сила.