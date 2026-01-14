БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НОВАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Костадин Костадинов, "Възраждане": Основната ни задача е да си върнем реалния национален суверенитет

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Запази
костадин костадинов възраждане основната задача върнем реалния национален суверенитет
Снимка: БТА
Слушай новината

За нова конституция, нова управленска система, преосноваване на държавата, се обявиха от „Възраждане" в декларация от парламентарната трибуна при откриването на новата пленарна сесия на 51-вото Народно събрание. Основната ни задача е да си върнем реалния, а не формалния национален суверенитет, заяви председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов.

За решаването на задачите, по думите му, е нужен преглед на всички съюзи, в които България членува, както и преразглеждане на всички международни договори, по които сме страна, и, ако има неизгодни клаузи, те да бъдат предоговорени или прекратени.

Необходима е равносметка и оценка на действията на управляващите до момента, възмездието е логичната следваща стъпка, след като бъдат посочени конкретните виновници за "колониалната зависимост на България", това ще стане със създаване на специализиран трибунал, изтъкна Костадинов. По думите му е нужна силна България със своя армия, икономика, земеделие, страната ни да се превърне в притегателен център за българите по света.

„Обединението ни с Република Северна Македония по модела на ФРГ и ГДР, както и връщане на Южна Бесарабия към България, е цел, която може да бъде постигната в следващите няколко години", изтъкна Костадинов. Нацията, държавата и културната идентичност са трите основи в политиката на „Възраждане", добави той.

Не трябва да забравяме, че бъдещето ни зависи единствено и само от нас, но за да имаме наше, суверенно бъдеще, трябва да познаваме историята си, започна декларацията на "Възраждане". След по-малко от шест години страната ни ще отбележи 1400 години от основаването си, българският народ е древен, преминал е през изпитанието на вековете, българинът по природа е талантлив, трудолюбив, толерантен, българската земя е красива, благодатна, днес обаче нашето съществуване като народ е поставено под въпрос, опитите за унищожение на наследството на комунизма след 1989 г. доведоха до унищожение на самата държавност, посочи председателят на парламентарната група.

Според "Възраждане" България е напът да загуби напълно своята самостоятелност и да се превърне в провинция на когото и да било, и, ако утре някой реши да се възползва от нашето безпомощно състояние, България просто ще престане да съществува, без някой да ни защити. Не последва реакция от нашите съюзници, въпреки че сме интегрирани в Европа след грубото посегателство срещу българското посолство в Скопие, продължи Костадин Костадинов. Единственият съюзник на България е българският народ, подчерта той.

На първо място сме по най-ниски доходи в ЕС, по раждаемост, на челно място сме по детска смъртност в Европа, най-нещастната нация според изследвания на редица международни организации, разрушено здравеопазване и образование, морално, духовно и физическо израждане на нацията, корумпирана и некадърна администрация, унищожена на практика армия. Това е поражение без война, всичко това беше извършено от съвременния български политически елит, се казва още в декларацията.

Идеалът на "Възраждане" е да видим България като първостепенна сила в политически, икономически и военен план не само на регионално, но и на континентално ниво, заяви лидерът на политическата сила.

#възраждане #НС #декларация

Водещи новини

И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Първо заседание на парламента след ваканцията НА ЖИВО: Първо заседание на парламента след ваканцията
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Кран падна върху влак в Тайланд, най-малко 22 души загинаха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ