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Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 08:42 мин.

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Кристиан Димитров: Равенството е закономерно

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Можем да сме доволни от него, сподели централният защитник на Левски след първата спечелена точка в Лига Европа.

Кристиан Димитров: Равенството е закономерно
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Кристиан Димитров смята, че първото равенство на Левски в Лига Европа е заслужено. „Сините“ направиха равен с НЕК Ниймеген след 1:1 в мач, който се изигра на "Гофертстадион“. Централният защитник смята, че в столичния тим трябва да са доволни от точката, която е първа за него от началото на сезона във втория по сила турнир на Стария континент.

"Мисля, че направихме много добър мач, играхме силно. Изпълнихме указанията на треньора. Добре стояхме и тактически, мога да кажа и физически. В края на мача можеше да отбележим гол, с който да си решим мача. Не успяхме да го направим. Но мисля, че равенството е закономерно и може да сме доволни от него", започна той.

"Приехме играта, имаше ситуации, които почти целият отбор бяхме в наказателното поле. Знаехме, че те атакуват с шест-седем човека в наказателното поле. Трябваше да реагираме на тяхното присъствие", добави националът.

Един от лидерите на действащите шампиони в Първа лига сподели, че всички стоят зад Светослав Вуцов, който допусна груба грешка при изравнителния гол.

"Целият отбор стои зад Светльо, той направи изключително силен мач, въпреки грешката. За мен това няма никакво значение, видяхте как реагира той след грешката.“

"Нека първо да се възстановим и отиваме в Пилзен с една-единствена цел - победа. Това е нашият стил", завърши Димитров.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК НЕК Ниймеген #Кристиан Димитров #ПФК ЛЕВСКИ

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