Кулеба: Украйна ще продължи сътрудничеството с Полша за разследването на ицнидента с ракетата

Украинският външен министър Дмитро Кулеба написа в Туитър, че страната му ще продължи откритото и конструктивно сътрудничество с Полша за разследването на инцидента, отнел живота на двама души.

Кулеба благодари на Варшава, че е предоставила достъп на украински експерти да работят на мястото, където падна ракетата.

I spoke to @RauZbigniew. Ukraine and Poland will cooperate constructively and openly on the incident caused by Russian missile terror against Ukraine. Our experts are already in Poland. We expect them to swiftly get access to the site in cooperation with Polish law enforcement.