Лъв се разхожда 5 часа по улиците на италиански град

Лъв, който се разхожда необезпокояван по улиците на италианския град Ладисполи, смути жителите и гостите на крайбрежния курорт. Хищникът е избягал от местен цирк и в продължение на часове обикаляше улиците на града, който се намира западно от Рим. Кметът на Ладисполи Алесандро Грандо призова хората да не напускат домовете си, докато полицията и служителите на цирка се опитват да заловят лъва.

Лъвът на име Кимба беше заловен повече от пет часа след бягството си.

Кметът на Ладисполи написа на страница си в социалната мрежа Фейсбук, че лъвът е бил "заловен и упоен".

Кметът на града изрази надежда, че осведомеността на обществото може да допринесе "най-накрая да се сложи край на експлоатацията на животните".

Собственикът на цирка Рони Вассало заяви, че лъвът се чувства добре и тече разследване как точно е избягал.

Residents of Ladispoli, a seaside town near Rome, have been told to stay indoors after a lion escaped from a circus on Saturday. Efforts are underway to capture the animal.pic.twitter.com/GL0bQmVGWZ