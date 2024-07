Леброн Джеймс остава верен на Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс изпълни голямата си цел още в първите дни на летния трансферен период. „Езерняците“ ще могат да разчитат на една от своите суперзвезди за още известен период от време. Цветовете на калифорнийци ще продължи да брани Леброн Джеймс, съобщава Ейдриън Войнаровски от ESPN. Според информацията, разпространена от известния журналист, американецът и ръководните фактори на тима от Лос Анджелис са си стиснали ръцете за договор 1+1 години на стойност 104 милиона долара.

Войнаровски допълва, че крилото вече ще обмисля своето бъдеще сезон по сезон, а в новия му контракт няма калуза, която не позволява на ръководството на Лос Анджелис да го трансферира. Джеймс облече екипа на Лейкърс през лятото на 2018 година и въпреки напредналата му възраст, продължава да пише история и да затвърждава легендарния си статут. Както е известно, само преди няколко дни той се събра с по-големия си син в един отбор, след като Лос Анджелис избра Брони Джеймс в Драфта под №55. По този начин двамата се превърнаха в първите баща и син, които ще играят рамо до рамо в един тим.

През миналия сезон Краля за пореден път доказа лидерските си качества и бе сред основните фактори за представянето на „езерняците, които намериха място в плейофите на Западната конференция, където отпаднаха от Денвър Нъгетс след 1:4 загуби още в първия кръг. Все пак американският национал със сигурност ще запомни кампанията, тъй като се превърна в първия играч, който достигна 40 000 точки в най-силното първенство на света. Освен това калифорнийци спечелиха нововъведения турнир, наречен Купата на НБА, където той бе избран за MVP и намери място в Идеалния отбор.

През 2023/2024 Джеймс блесна със средни показатели от 25.7 точки, 7.3 борби и 8.3 асистенции за 71 мача в редовния сезон, докато в плейофите се отличи с по 27.8 точки, 6.8 овладени под двата ринга топки и 8.8 асистенции за 5 срещи. На сметката си с Лейкърс има титла в НБА и приза за Най-полезен играч на финалите през 2020 г.

Преди това 39-годишният ветеран демонстрираше своето величие с екипите на Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт. 206-сантиметровият баскетболист спечели на два пъти трофея „Лари О‘Брайън“ с „горещите“ и веднъж с „кавалерите“. И в трите случая стана MVP на финалите.

