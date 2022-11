ЛеБрон Джеймс с рекорд за сезона при победа на Лейкърс в НБА

ЛеБрон Джеймс отбеляза рекордните за сезона 39 точки и добави 11 борби за победата на Eл Ей Лейкърс със 143:138 точки над Сан Антонио в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Джеймс наниза седем тройки и успя при 11 от 21 опита от игра, включително и гръмотевична забивка с една ръка при оставаща една минута до края на първото полувреме. Лейкърс беше без контузения Антъни Дейвис, както и Патрик Бевърли, който изтърпява наказание от три мача. Успехът бе пети за тима от Ел Ей в последните им шест двубоя.

Сан Антонио допусна осмо поредно поражение, като три от тях бяха срещу Лейкърс. Спърс са спечелили само един от 14-те си мача през ноември.

Денис Шрьодер добави 21 точки, 3 борби и 6 асистенции за победата на Лейкърс, докато седем играчи вкараха 10 и повече точки за Сан Антонио, водени от Келдън Джонсън с 26, Тре Джоунс с 23 и Девин Васел с 20.

