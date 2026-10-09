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Лиа Любенова отпразнува 17-ия си рожден ден с три лични рекорда на Гран При в Полша

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Спорт
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Българската фигуристка изигра без грешка двете си програми в Гданск и записа най-добрите резултати в кариерата си

лиа любенова зае турнира фигурно пързаляне гран баку
Снимка: БТА АРХИВ
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Българската състезателка по фигурно пързаляне Лиа Любенова отбеляза по впечатляващ начин своя 17-и рожден ден, след като постави три лични рекорда на турнира Гран При за девойки в Гданск, Полша.

Младата българка представи безгрешно волната си програма, за която получи 88.78 точки. Така тя събра общ сбор от 136.22 точки и подобри най-доброто си постижение в кариерата.

Любенова демонстрира стабилност и в двете си изпълнения, след като по-рано изигра без грешка и кратката програма, оценена с 47.44 точки.

И трите резултата – в кратката програма, във волната програма и в общия сбор – са нови лични рекорди за българската фигуристка.

В крайното класиране Любенова зае 20-ото място, като се нареди на 19-а позиция както в кратката, така и във волната програма.

Победителка в надпреварата стана японката Сумика Канадзава, която събра 196.37 точки. Сребърният медал спечели канадката Лиа Чо със 195.76 точки, а бронзовото отличие заслужи швейцарката Елизабет Дибърн със 189.11 точки.

Българското участие на турнира в Гданск продължава и в събота, когато предстои волната програма при юношите. В нея на леда ще излезе Йоанис Апостолу, който ще представи страната ни в надпреварата.

#Лиа Любенова

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