Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки за подпомагане на представителния отбор и школата

От ръководството на на Локомотив Пловдив излязоха със съобщение, в което обявиха, че са обособили две дарителски банкови сметки, които ще бъдат използвани за събиране на средства в помощ на клуба. Едната сметка ще бъде използвана за нуждите на детско-юношеската школа на "смърфовете", а другата - за подпомагане и издръжка на представителния отбор.

Както е известно, от управата на "черно-белите" обявиха, че собственикът Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на "железничарите", а от своя страна ръководството не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов благодетел.

Изявление на клуба:

Локомотивци,

След последното ни изявление получихме множество съобщения и запитвания от привърженици, които изразиха желание да подкрепят финансово любимия си клуб. Тази реакция е поредното доказателство, че в трудните моменти Локомотив винаги може да разчита на най-голямата си сила – черно-бялата общност.

В отговор на тази инициатива и желанието на самите привърженици, ръководството на ПФК Локомотив Пловдив предприе необходимите действия за обособяването на две отделни дарителски банкови сметки. За нуждите на детско-юношеската школа ще бъде използвана вече съществуваща сметка, а за представителния отбор е открита нова, предназначена единствено за неговото подпомагане и издръжка.

Осъзнаваме, че доверието на привържениците е отговорност, която трябва да бъде оправдана. Затова ще се стремим да осигурим необходимата отчетност за постъпилите средства и тяхното разходване.

Искаме изрично да подчертаем, че тази инициатива не е задължение за никого. Тя е възможност за всички, които сами изразиха желание да помогнат на Локомотив в настоящия труден период.

Благодарим на всеки локомотивец, който застава зад клуба – независимо дали с присъствие на трибуните, закупен билет, дарение или по друг начин. Всяка подкрепа има значение и нито една не се приема за даденост.