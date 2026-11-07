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Локомотив Пловдив засенчи Черно море в дебюта на Борислав Младенов

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите вицешампиони в НБЛ нанесоха втори пореден удар по самочувствието на "моряците".

Локомотив Пловдив засенчи Черно море в дебюта на Борислав Младенов
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Локомотив Пловдив се върна на правия път в НБЛ за отрицателно време. Действащите вицешампиони подчиниха Черно море с 85:69 в среща от петия кръг, изиграна в зала "Сила". Селекцията на Асен Николов рядко даваше индикации за колебания още през първото полувреме, а през второто довърши започнатото нанасяйки второ поредно поражение в родния елит на състава, воден от Фотис Такианос. Мачът ще се запомни с официалния дебют на Борислав Младенов с екипа на "моряците".

Срещу името на "черно-белите" личат четири победи и една загуба, а действащият носител на Купата на България има на сметката си три успеха и две поражения. На 13 ноември (петък) Локомотив ще има визита на Балкан, докато Черно море ще домакинства на Политехника ден по-късно.


Домакините имаха достатъчно оръжия в офанзивен план и това се материализира в двуцифрена разлика още в хода на откриващите минути чрез Айзея Томпсън и Йоанисс Кикрилис. Гостите имаха достатъчно аргументи, за да въдворят ред в своите редици, но „черно-белите“ си издействаха разлика от 3 точки в края на встъпителния период. Стрелбата зад дъгата се превърна във верен приятел на „смърфовете“, които си върнаха вкуса на двуцифрената преднина и се оттеглиха в съблекалнята при 46:32.

По-добрите решения, взети отново в нападение, оставиха лидерството в ръцете на тима от Пловдив и на старта на третата част. Борислав Младенов даде тон за щурм на „моряците“, но защитата на участника в Еврокъп също заработи по пътя към 18-точков актив след 30 минути игрово време. По този начин заключителната четвърт се превърна в протоколна и за интрига нямаше как да става дума.

Джомароу Браун (6 борби и 4 успешни шута отвъд дъгата) и Томислав Минков (6 овладени под двата ринга топки и 7/7 при стрелабта от игра) блеснаха за Локомотив с по 22 точки. Йоанис Кикрилис се разписа с 12 точки, Дъвъръл Рамзи финишира с 11 и 6 асистенции.

Цветомир Чернокожев отвърна за Черно море с 15 точки. Къртис Джоунс и Дейшон Бърк приключиха с по 12, като вторият завърши и с 5 борби.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Локомотив Пловдив #БК Черно море

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