Локомотив София пречупи Вихрен с обрат и се класира напред за Купата

Локомотив София се класира за следващия етап на турнира за Купата на България, след като постигна обрат от 0:1 до 2:1 при гостуването си на втородивизионния Вихрен Сандански в двубой от 1/16-финалите.

Домакините първи стигнаха до попадение, макар че в 16-ата минута Даниел Манолев вече беше пропуснал възможност да открие резултата, след като ударът му срещна гредата. В 29-ата минута обаче Вихрен поведе. Марио Ивов центрира отляво към наказателното поле, а Божидар Кацаров не успя да се намеси добре и с глава изпрати топката в собствената си врата от около 11-12 метра.

След почивката Локомотив реагира и успя да възстанови равенството в 56-ата минута. Николас Пенев получи топката отдясно и я насочи ниско към наказателното поле. Вратарят на Вихрен Александър Михайлов изби, но топката се удари в тялото на Ерол Дост, който се беше хвърлил пред него, и влезе във вратата за 1:1.

Столичните „железничари“ стигнаха до пълния обрат в 78-ата минута. Райън Бидунга се разписа с глава и донесе успеха на своя тим, който продължава напред в турнира за Купата на България.

Вчера място в следващия етап си осигуриха още ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.