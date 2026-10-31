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Лудогорец се завърна на победния път с класика срещу Локомотив Пловдив на "Лаута“

Мариан Николов от Мариан Николов
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Ерик Маркус, Петър Станич и Бърнард Текпетей донесоха успеха с 3:0, а "смърфовете“ играха повече от половин час с човек по-малко след червен картон на Андрей Киндриш

Лудогорец се завърна на победния път с класика срещу Локомотив Пловдив на "Лаута“
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец се завърна на победния път след поражението с 0:2 от ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски“ в миналия кръг. Разградчани реагираха по най-добрия начин и постигнаха категоричен успех с 3:0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в двубой от 14-ия кръг на Първа лига.

Ерик Маркус откри резултата през първото полувреме, а след почивката Петър Станич и Бърнард Текпетей оформиха класическата победа за тима на Игор Йовичевич. Домакините трябваше да играят повече от половин час с човек по-малко, след като Андрей Киндриш получи директен червен картон в 56-ата минута.

С победата Лудогорец събра 29 точки от 12 изиграни мача и заема третото място във временното класиране. Разградчани се изравниха по точки с втория Левски, който обаче има мач по-малко. Лидер остава ЦСКА с 30 точки от 12 срещи, докато четвъртият ЦСКА 1948 е с 28 пункта от 13 двубоя.

Така битката в челото на първенството остава изключително оспорвана, като само две точки разделят първите четири отбора. За Лудогорец успехът е особено важен и от психологическа гледна точка, тъй като идва непосредствено след поражението от ЦСКА в директния сблъсък между двата тима.

Срещата на "Лаута“ започна с по-активни действия на гостите, които постепенно наложиха превъзходство. В 14-ата минута Петър Станич центрира отлично отдясно и намери напълно свободния Квадво Дуа в наказателното поле. Нападателят засече топката от движение, но я изпрати покрай страничната греда.

Малко по-рано Иван Желизко отправи мощен удар, който срещна главата на Лукас Риан. Защитникът на Локомотив се нуждаеше от медицинска помощ, но успя да продължи участието си в двубоя.

Натискът на разградчани даде резултат в 21-ата минута. След дълго изритване на вратаря Боян Милосавлиевич гостите спечелиха топката в средата на терена и я насочиха към предни позиции. Лукас Риан допусна груба грешка при опита си да изчисти, а Ерик Маркус се възползва, нахлу в наказателното поле и преодоля стража на домакините за 0:1.

Локомотив опита да отговори чрез статични положения, като Парвиз Умарбаев създаде няколко опасности пред вратата на Хендрик Бонман. В 32-ата минута центриране на капитана намери футболист на „черно-белите“ в наказателното поле, но последвалият удар премина покрай целта.

Така двата отбора се оттеглиха на почивката при минимална преднина за Лудогорец.

В началото на второто полувреме домакините отново създадоха напрежение след центриране на Умарбаев. Бонман се размина с топката, която премина опасно близо до гредата.

Ключовият момент в срещата настъпи в 56-ата минута, когато Андрей Киндриш извърши грубо нарушение срещу Кайо Видал, настъпвайки го в областта на ахилеса. Първоначално главният съдия Тодор Киров показа жълт картон, но след намесата на ВАР и преглед на повторенията промени решението си и изгони защитника с директен червен картон.

Останал с човек повече, Лудогорец бързо се възползва от численото си предимство. В 62-ата минута Дерой Дуарте се измъкна зад отбраната на пловдивчани и центрира към Петър Станич, който от близка дистанция засече топката във вратата за 0:2.

Въпреки тежката ситуация футболистите на Душан Косич продължиха да търсят попадение. Миха Търдан отправи силен изстрел, който премина покрай вратата, а в 79-ата минута Лукас Риан засече центриране от пряк свободен удар, но изпрати топката право в ръцете на Бонман.

Разградчани също продължиха да атакуват. Руан Секо отправи опасен удар, но Боян Милосавлиевич реагира добре и предотврати трето попадение.

То все пак падна в 87-ата минута след отлична комбинация на гостите. Амир Хаджиахметович отклони атрактивно с пета към Бърнард Текпетей, който с прецизен удар от границата на наказателното поле намери долния ляв ъгъл и оформи крайното 0:3.

В добавеното време Лудогорец пропусна още две добри възможности да направи победата си още по-убедителна.

За Локомотив Пловдив поражението означава оставане на 13-ата позиция с 9 точки от 13 мача. "Смърфовете“ имат еднакъв актив с Локомотив София и Черно море, но отстъпват по показатели, като се намират само на точка пред последния Септември, който е с мач по-малко.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Лудогорец

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