Любомир Минчев повика 24 баскетболисти в разширения състав за мача с Дания

Евроквалификацията ще се състои на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 часа в зала “Арена 8888” в София.
24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на България за евроквалификацията срещу Дания в края на месеца.
Срещата от втория етап на предварителните пресявки за Евробаскет 2029 ще бъде на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 часа в зала “Арена 8888” в София.
Ето кои са избраните от селекционера Любомир Минчев:
1. Коди Милър-Макинтайър - Олимпиакос (Гърция)
2. Умоджа Гибсън - Барселона (Испания)
3. Константин Тошков - Балкан
4. Лъчезар Тошков - Миньор 2015
5. Момчил Кадиев - Берое Стара Загора
6. Теодор Трифонов - Испанска баскетболна академия (Испания)
7. Павлин Иванов - Балкан
8. Александър Стоименов - Балкан
9. Кръстомир Михов - Берое Стара Загора
10. Мартин Русев - ЦСКА
11. Мирослав Васов - Рилски спортист
12. Борислав Младенов - Черно море
13. Александър Матушев - Спартак Плевен
14. Стефан Михайлов - Спартак Плевен
15. Христо Бъчков - Рилски спортист
16. Иван Спиров - Балкан
17. Йордан Минчев - Манреса (Испания)
18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
19. Николай Михайлов - Ботев Академик
20. Емил Стоилов - Палмер (Испания)
21. Константин Костадинов - Остенде (Белгия)
22. Кристиян Занов - Ботев 2012 Враца
23. Цветомир Чернокожев - Черно море
24. Андрей Иванов - Черно мор
“Лъвовете” са с баланс от 1-0 в своята група D на предквалификациите за Евробаскет 2029. В същия поток е и Румъния.
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