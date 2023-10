Майк Браун за Везенков: Исках да го видя в нашата стартова петица

Старши треньорът на Сакраменто Майк Браун е пуснал Александър Везенков като титуляр в контролата срещу Лейкърс, за да види как българинът ще се справи с тази роля. Това призна наставникът след последната тренировка на „кралете“.

„Първо, това е предсезонен мач. В подготовката разглеждаме много различни неща. Така че исках да го видя в нашата стартова петица“, обясни Браун.

Везенков: Бях изненадан, че съм титуляр във втората контрола, но аз винаги съм готов, без значение дали започвам, или съм резерва

Следващата контрола на Сакраменто е срещу Голдън Стейт Уориърс в понеделник от 04:30 часа сутринта българско време.

Kings head coach Mike Brown discusses preseason rotations, challenges and opportunities for his team, starting Sasha Vezenkov, Chris Duarte's better showing in preseason game 2 and Keegan Murray's thumb injury.



