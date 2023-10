Везенков: Бях изненадан, че съм титуляр във втората контрола, но аз винаги съм готов, без значение дали започвам, или съм резерва

Българският баскетболист Александър Везенков заяви, че всички в тима на Сакраменто трябва да работят по-упорито, за да подобряват играта си. Той участва и в двете контроли на "кралете", които те загубиха от Торонто Раптърс и Лос Анджелис Лейкърс. В понеделник сутринта е третата проверка на тима срещу Голдън Стейт.

Майк Браун за Везенков: Исках да го видя в нашата стартова петица

Той заяви, че се чувства добре в отбора и е бил изненадан от това, че е започнал като титуляр в контролата с ЛА Лейкърс.

"Хубаво е, защото е лесно да се играе с тези момчета. Те показват много неща, като владеене на топката, висока преса. Наистина е много приятно. Да, донякъде бях изненадан, че бях титуляр във втората контрола, но винаги съм готов, без значение дали започвам, или съм резерва. Искам да дам 100 процента за отбора", допълни той.

Sasha Vezenkov shares his observations of the 0-2 start to the preseason, his Kings struggles on both ends of the floor, the experience of playing with the starting five and the noticeable improvements in his own game. pic.twitter.com/mAHWdNReka