Макс Верстапен с първа позиция в Гран При на Мексико

Макс Верстапен с Ред Бул постигна най-добро време в квалификацията за Гран При на Мексико. Нидерландецът ще стартира от първа позиция на пистата "Ерманос Родригес", след като даде време от 1 минута, 17.775 секунди.

За него това е 14-о стартиране от първа позиция този сезон. 25-годишният Верстапен, който си гарантира втора поредна световна титла след Гран При на Япония - четири старта преди края, изпревари двата болида на отбора на Мерцедес.

A very lovely Saturday Great job team @redbullracing To be on Pole Position here is amazing! The atmosphere is incredible, you can really feel the passion of the fans while driving the track. I’m really looking forward to race here tomorrow pic.twitter.com/TAs7fwujPu

