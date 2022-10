ПСЖ спечели, но потрепери срещу Троа

Пари Сен Жермен спечели домакинството си на Троа с 4:3, но тимът на Бруно Ирле създаде доста проблеми на шампиона на Франция. Срещата започна изненадващо и в третата минута Троа поведе. Конте проби отляво и центрира, Лопес се размина с топката, но тя стигна до Балде, който с прекрасно воле откри резултата.

Опасен удар на Неймар докосна гредата, но бразилецът се отличи с великолепна асистенция в 24-ата минута. Той изведе Карлос Солер, а испанецът изравни резултата. Гостите затрудняваха сериозно ПСЖ, а Мбапе се губеше по терена. Удар от фал на Неймар бе отразен от вратаря на Троа Галон, а малко след това той се справи и с удар на Меси с глава.

Балде отново шокира “Парк де Пренс” в началото на втората част. Той получи подаване от Одобер в наказателното поле, отлично задържа и с прецизен удар преодоля Донарума. Лео Меси взе нещата в свои ръце и бързо изравни за 2:2 след страхотен удар от доста далечна дистанция. Малко по-късно аржентинецът изведе Неймар, който не сгреши за 3:2.

Пробив на Неймар завърши с негово завъртане и пас с пета, който изведе Мбапе сам срещу вратаря, но френската звезда не успя да го преодолее. Килиан стигна до своя гол в 77-ата минута, след като неразбирателство между защитата и вратаря доведе до дузпа, реализирана от Мбапе за 4:2.

Грешка на Серхио Рамос позволи на Балде да стреля от отлична позиция, но Донарума спаси. Две минути преди края Троа върна едно попадение чрез резервата Палаверса, но не стигна до нови положения пред вратата на домакините.

Отборът на Кристоф Галтие записа осма победа в последните си девет мача в Лига 1 и е на върха с аванс от пет точки пред втория Ланс.

Lionel Messi starred with a goal and an assist as #PSG defeated a spirited Troyes in #Ligue1 https://t.co/mJmJfRqNqi