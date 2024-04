Макс Верстапен спечели за трети пореден път квалификацията за Гран При на Япония

Макс Верстапен си осигури начало от полпозишън след триумфа в квалификацията за Гран При на Япония. Трикратният световен шампион продължава тенденцията от началото на сезона да започва всяко състезание от първата стартова позиция.

Нидерландецът завъртя обиколка от 1:28.197 минута на пистата "Сузука". Зад него на 0.066 секунди остана съотборникът му Серхио Перез, а подиума допълни Ландо Норис от Макларън с изоставане от 0.292 секунди.

VERSTAPPEN TAKES POLE IN SUZUKA!!



Perez improves on his final lap but it's not enough to deny Max a fifth straight pole position! #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/5BwC2aNDwc