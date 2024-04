Реал Мадрид и Барселона с домакинско предимство, борбата за последното място в плей-ин турнира продължава

33-ят кръг в Евролигата определи голяма част от местата, осигуряващи плейофите и дебютното издание на плей-ин турнира.

Реал Мадрид и Барселона са първите ясни отбори с домакинско предимство. "Белите" с техните 26 победи и 7 загуби отдавна си подпечатаха първото място, докато "каталунците" си осигуриха място в топ 4, благодарение на победата на Анадолу Ефес срещу Фенербахче.

Панатинайкос и Монако, които са с актив от 22 победи и 11 загуби, ще се присъединят към отборите с домакинско предимство, ако победят съответно АЛБА Берлин и Байерн Мюнхен. Единственият отбор, който може да обърка сметките е Олимпиакос, с актив от 21 победи и 12 загуби, който трябва да победи Фенербахче и другите отбори да загубят.

Местата за плей-ин турнира също са почти начертани.

Макаби Тел Авив с 19 победи и 14 загуби си е осигурил седмото място, докато Баскония и Виртус Болоня ще се изправят един срещу друг в мач за осмото място.

The man of the moment‍



35 PTS for @markushoward11 and a guaranteed spot in the Play-in showdown for @Baskonia #EveryGameMatters pic.twitter.com/tJPbIAskE6