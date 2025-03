Везенков прати Олимпиакос в плейофите на Евролигата след успех над Панатинайкос

Олимпиакос е първият тим, който си осигури място в плейофите на Евролигата. Възпитаниците на Йоргос Барцокас постигнаха осма поредна победа срещу големия съперник Панатинайкос в най-комерсиалната европейска клубна надпревара със 76:74 в залата на "Мира и приятелството". Така "червено-белите" прекъснаха и зашеметяващата серия на "детелините" от 11 победи във всички турнири, както и изравниха мачовете помежду си този сезон - 3:3.

Отново заслугите за успеха на Олимпиакос бе Александър Везенков. Българското крило остана на една борба от "дабъл-дабъл" и завърши срещата с 18 точки, 9 овладени под двата ринга топки, 5 асистенции и коефициент на полезно действие от 24.

Тимът от Пирея продължава да води в класирането на Евролигата с 22 успеха от 29 мача. Действащият шампион пък се намира на третата позиция с четири победи по-малко.

Равностойните първи минути в залата на "Мира и приятелството" набързо бяха разбити от нейните домакини. Чеди Осман бе точен на два пъти от тройката, което даде леко предимство на "зелените" за 6:3. "Червено-белите" обаче превключиха на друга предавка и в нападение, и в защита, благодарение на което влязоха в серия от 15 последователни точки за свектавичен двуцифрен аванс, преди да изтекат 10 минути. В крайна сметка първата четвърт свърши при резултат 20:9 в полза на тима от Пирея, а Везенков бе с най-висок коефициент на полезно действие - 11.

Олимпиакос поддържаше страхотното темпо и през втория период, оставяйки без отговор Ергин Атаман и неговата селекция. Най-добрият български баскетболист пропусна началото на четвърта, но веднага след като се появи от пейката реализира страхотна стрелба зад дъгата, при която беше и фаулиран. Крилото беше точен от наказателната линия и с четирите точки отвори още по-голяма разлика при 32:15. До края на първото полувреме "детелините" поне съумяха да изравнят резултата в периода, но все още изоставаха на почивката с 11 точки - 38:27.

Статуквото се запази при подновяването на играта. Домакините отново стартираха по-добре, благодарение главно на доминацията на Мустафа Фал в двете подкошия. Центърът изигра ключова роля в това лидера в Евролигата да стигне до най-големия си аванс при 58:39. След неговото изваждане обаче Панатинайкос отново съкрати изоставането си след девет последователни точки и преди последните 10 минути изоставаше с идентична с останалите периоди разлика - 62:50.

Гостите дадоха всичко от себе си в последната четвърт да обърнат развоя на събитията и в известна степен накараха съперниците си да се поизпотят за успеха. Константинас Митоглу и Кендрик Нън, който се появи от пейката, бяха в центъра на обрата на "зелените" и с общи сили намалиха изоставането на 2 точки при 74:76 и оставащи 29 секунди. Нервите трайно се бяха настанили в играта на "червено-белите", които опропастиха собственото владение и оставиха всичко в ръцете на съперника. Бившият играч на Олимпиакос Костас Слукас обаче изпусна ключовата тройка, с която щеше да завърши невъзможното и така тимът от Пирея записа пета поредна победа и шеста такава в Евролигата.

Освен Везенков, за успеха допринесоха Найджъл Уилямс-Гос с неговите 14 точки от 80% стрелба, Костас Папаниколау с 11 и Мустафа Фал с 10 точки, 5 борби, 2 от които в нападение, 3 асистенции и 4 чадъра.

За действащия шампион Митоглу завърши с 18 точки, Чеди Осман с 12, Лоренцо Браун с 11 и 6 асистенции, а Хуанчо Ернангомес се отчете с 10 точки и 6 овладени под двата ринга топки.

Следващите двубои на гръцките отбори в Евролигата противопоставят Олимпиакос и Александър Везенков с Цървена звезда и Коди Милър-Макинтайър в Пирея на 20 март, а ден по-късно Панатинайкос приема последния в класирането Алба Берлин.

