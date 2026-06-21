Мълния удари жена в Полша; бури и наводнения връхлетяха райони на Централна Европа

38-годишна жена бе ударена от мълния в Полша, предаде ДПА, цитирайки местни медии. Бури и наводнения опустошават части от Централна Европа, допълва агенцията.

Поразената от светкавица жена е претърпяла сърдечен арест след инцидента вчера в село Якушице, на границата с Чехия, и е била откарана в болница с тежки травми, информира сайтът Онет, допълвайки, че състоянието на пострадалата е стабилно.

Междувременно наводнени улици объркаха съществено движението в полския град Вроцлав, на 120 километра североизточно от Якушице. Кръгът от Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта на Олимпийския стадион във Вроцлав бе забавен значително от поройния дъжд, който наводни отсечки от пистата и част от боксовете, съобщи сайтът ТВО (TVO Info).

В съседна Чехия температурите вчера достигнаха 36 градуса по Целзий, като последваха мощни бури, придружени с проливни валежи и мълнии.

Вчера екипи на чешката противопожарна служба са се отзовали над 700 пъти на сигнали за инциденти, като пътища и железопътни линии са били блокирани от паднали дървета, а мазета на къщи бяха наводнени.

Двама души бяха спасени от пожарникари с лодка в чешкия град Прибрам, на около 60 километра югозападно от столицата Прага, след като бяха блокирани от наводнение в лятната си вила.

Днес се очаква бурите да се пренесат и в съседната на Чехия Словакия, където властите и синоптиците предупредиха за температури до 35 градуса.