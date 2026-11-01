Маркус Гиздол: Фантастична атмосфера

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол благодари на феновете на отбора за подкрепата по време на столичното дерби срещу Славия (0:0), с което беше открит обновеният стадион „Българска армия“. Германският специалист определи атмосферата на новото съоръжение като фантастична.

„Благодаря на всички за фантастичната атмосфера по време на първия ни мач на нашия нов стадион“, написа 57-годишният германец на профила си в социалната мрежа Инстаграм.