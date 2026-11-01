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Маркус Гиздол: Фантастична атмосфера

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Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
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Старши треньорът на ЦСКА похвали феновете на "червените".

маркус гиздол повече време изчистим детайлите играта
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол благодари на феновете на отбора за подкрепата по време на столичното дерби срещу Славия (0:0), с което беше открит обновеният стадион „Българска армия“. Германският специалист определи атмосферата на новото съоръжение като фантастична.

„Благодаря на всички за фантастичната атмосфера по време на първия ни мач на нашия нов стадион“, написа 57-годишният германец на профила си в социалната мрежа Инстаграм.

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#ПФК ЦСКА София #Маркус Гиздол

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