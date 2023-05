Медведев, Циципас и Руне записаха победи на турнира в Рим

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Даниил Медведев постигна първа победа в кариерата си на турнира на клей от сериите "Мастърс 1000" в Рим.

27-годишният руснак, който имаше 76 победи в кариерата си на "Мастърс" надпревари, постигна дебютния си успех в италианската столица след 6:4, 6:2 над финландеца Емил Руусувуори в среща от втория кръг.

Двубоят започна лошо за Медведев, който само за няколко минути се оказа изоставащ с 0:3 гейма в резултата, но поставеният под №3 в схемата бързо намери начин да излезе от тежкото положение и скоро след това изравни за 3:3. Подемът в играта на Медведев продължи и той реализира още един пробив за 5:3 гейма. Във втория сет руснакът отново печелеше с лекота геймовете, в които неговият противник имаше началния удар и така след само 89 минути игра той успя да приключи срещата.

В третия кръг Медведев ще играе с испанеца Бернабе Сапата-Мирайес, който още в събота успя да се класира за тази фаза.

Напред в турнира продължава и петият в схемата Стефанос Циципас. Първата ракета на Гърция доигра мача си с португалеца Нуно Боржеш, който бе прекъснат в събота в началото на втория сет, за да го спечели с 6:3, 6:3 за общо само 71 минути игра.

Shortest day at the office ever? @steftsitsipas finishes his match with Nuno Borges by winning the final 2 games! #IBI23 pic.twitter.com/lzIzm2dLxC