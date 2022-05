Медведев претърпя поражение на старта в Женева

Данийл Медведев загуби първия си мач на тенис турнира в Женева от сериите "АTP 250". Руснакът отстъпи на Ришар Гаске с 2:6, 6:7(5).

Поставеният под №2 в световната ранглиста спечели първите си две подавания и поведе с 2:1 гейма, но след това французинът доминираше в играта до края на първия сет и заслужено поведе след 6:2.

26-годишният тенисист допусна пробив и на старта на втората част, но поправи грешката си и изравни за 3:3. До края и двамата спечелиха сервиз геймовете си и се стигна до тайбрек. Там 75-ият в света спечели три точки при подаване на опонента си и се поздрави с успеха след 1 час и 31 минути игра.

ALLEZ GASQUET



@richardgasquet1 takes out top seed Medvedev 6-2 7-6(5) for his first Top 2 win since April 2005!#gonetgenevaopen pic.twitter.com/cfkB8nXRLy