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Меси и Суарес вкараха по два гола за нова победа на Интер Маями

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Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
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Тимът отново е лидер в Източната конференция.

линоел меси луис суарес донесоха равенство интер маями откриването новия стадион
Снимка: AP Photo
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Лионел Меси вкара два гола при победата на неговия тим Интер Маями срещу Ди Си Юнайтед с 4:0 в Мейджър Лийг Сокър. Това стана след завръщането на играча от Аржентина, където изигра последния си мач за националния тим и бе изпратен като герой в столицата Буенос Айрес.

Луис Суарес вкара другите два гола за победителите през първото полувреме, а Меси реализира своите попадения след почивката.

Победата изкачи Интер Маями отново на второ място в Източната конференция, но тимът изостава на 11 точки от лидера Нешвил.

#ФК Интер Маями # Лионел Меси

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