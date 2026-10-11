Меси и Суарес вкараха по два гола за нова победа на Интер Маями

Лионел Меси вкара два гола при победата на неговия тим Интер Маями срещу Ди Си Юнайтед с 4:0 в Мейджър Лийг Сокър. Това стана след завръщането на играча от Аржентина, където изигра последния си мач за националния тим и бе изпратен като герой в столицата Буенос Айрес.

Луис Суарес вкара другите два гола за победителите през първото полувреме, а Меси реализира своите попадения след почивката.

Победата изкачи Интер Маями отново на второ място в Източната конференция, но тимът изостава на 11 точки от лидера Нешвил.