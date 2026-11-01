Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността

Имаме възможност да изберем президент с държавническо отношение. Моят избор е последователността, опитът и държавността. Това каза председателят на парламента Михаела Доцова след като упражни правото си на глас.

Във Фейсбук Доцова честити и Деня на будителите, като допълни, че те са просвещавали, но също така са се борили да имаме право на избор. Днес ние можем и трябва да гласуваме, допълва Доцова.