Михаела Доцова: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и консенсус за превръщането му в зона за споделена сигурност. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа в Рим.

България категорично осъжда атаките срещу търговски кораби в Черно море, каза още Доцова и допълни, че сигурността в региона е от критично значение за стабилността в цяла Европа.

"Затова наша обща и неотложна задача е да защитим мира, свободното движение на стоки и продоволствената сигурност, но преди всичко да запазим живота на цивилните екипажи, които ежедневно са изложени на реален риск", отбеляза тя.

По думите й най-големите гаранции за нашата сигурност са незабавното прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически средства за постигане на мир.

Една от основните роли на парламентите днес е именно да осигурят зачитане на международния ред, основан на правила, подчерта председателят на Народното събрание. Според нея повече от всякога сме длъжни да отстояваме принципите на Устава на ООН от 1945 г., който апелира за опазване на идните поколения от бедствията на войната, която два пъти донесе неизразими нещастия на човечеството.

Като част от Съвета на Европа, задачата на националните парламенти, в това число и Народното събрание на Република България, е не само да спазваме, но и да популяризираме основните принципи на демокрацията, единството и солидарността, посочи Михаела Доцова. Те са от съществено значение за осигуряването на международния ред сред всички държави членки на Съвета, допълни тя.

Живеем в епоха на светкавично бързо развитие на високите технологии и навлизането на изкуствен интелект в държавното управление, военното дело и живота, каза още Михаела Доцова. По думите й тази нова реалност е източник на неподозирани до този момент възможности, но и на предизвикателства.

Снимки: Пресцентър на НС

Националните парламенти следва да реагират своевременно на възникващите кризи и да приемат съответните законодателни промени с цел гарантиране на правата на човека, посочи в изказването си председателят на Народното събрание.