Миналогодишната шампионка Онс Жабер се оттегли от турнира в Мадрид

Защитаващата титлата си Онс Жабер се оттегли от участие на турнира по тенис в Мадрид поради контузия на прасеца.

Тунизийката, №4 в света, получи травма миналата седмица и прекрати участието си в полуфинала в Щутгарт срещу Ига Швьонтек.

Hello everyone, an update on my situation @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/Du04vH2uLU