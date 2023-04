Каролина Плишкова отказа участие в силния турнир в Мадрид

Чехкинята Каролина Плишкова се оттегли от участие на силния турнир по тенис в Мадрид тази седмица поради контузия на коляното, но се надява да се възстанови навреме за този в Рим следващия месец и за Откритото първенство на Франция "Ролан Гарос".

Плишкова, която заема 15-а позиция в световната ранглиста, написа в twitter, че е получила травмата при загубата от Ига Швьонтек на четвъртфиналите в Щутгарт през изминалата седмица.

So sorry I have to annouce my withdrawal from @MutuaMadridOpen During my last match in Stuttgart I injured my knee. I will try my best to be ready for Rome. Thank you for your support. See you soon on the court. Cheers ️ pic.twitter.com/g2aekm0os0