Минесота Тимбъруулвс преодоля 60 точки на бивш съотборник на Александър Везенков за първа победа за Купата на НБА

Антъни Едуардс отбеляза седем от своите 36 точки в продължението, а гостуващия Минесота надмина представянето на Де'Аарън Фокс, който вкара рекордните 60 точки, за да запише първа победа за Купата на НБА срещу Сакраменто Кингс със 130:126.

Фокс записа 22 за 35 опита от две точки и 6 за 10 от тройката за "кралете", които преодоляха пасив от 20 точки през третата четвърт, за да стигнат до продължение.

60-те точки на гарда са личен рекорд и върхово постижение на клуба. Той е 13-ият играч в историята на НБА, който отбелязва поне 60 точки при загуба.

Фокс надмина 59 точки на Джак Туайман през 1960 година и 56 точки на ДеМаркъс Казънс през 2016, което беше най-много откакто отборът се премести в Сакраменто през 1985 година.

Рандъл добави 26 точки за тима на Минесота, който прекъсна серия от три загуби.

Домантас Сабонис се отличи с 23 точки и 12 борби за "кралете", които загубиха три от последните си пет двубоя.

Донован Мичъл вкара 37 точки, Дариъс Гарланд 29, а Кливланд стана шестият отбор в историята на НБА, който открива сезон с 14 поредни победи, побеждавайки Чикаго със 144:126.

Джарет Алън завърши с 24 точки и 10 борби, а резервата Карис Леверт 22.

Коби Уайт се отчете с рекордните за отбора 29 точки за Булс, които реализираха 20 от 42 тройки. Никола Вучевич допринесе с 25 точки и 8 борби, а Патрик Уилямс записа 17 точки и 9 асистенции.

Антъни Дейвис записа 40 точки и 12 борби, а ЛеБрон Джеймс отбеляза последните четири точки за Лос Анджелис и записа своя четвърти пореден "трипъл-дабъл" за успеха на гостуващия Лос Анджелис Лейкърс над Сан Антонио със 120:115.

Джеймс завърши с 15 точки, 16 борби и 12 асистенции, докато Лейкърс спечелиха четвърти пореден мач.

Виктор Уембаняма се отличи за Спърс с 28 точки и 14 борби. Стефон Касъл добави 22 точки, а Крис Пол се отчете с 11 точки и 11 асистенции.

Никс записаха втори успех за Купата на НБА, след като Джейлън Брънсън реализира победната тройка 6.2 секунди в дербито на Ню Йорк срещу Бруклин Нетс. Домакините пропиляха преднина от 21 точки, но успяха да измъкнат мача със 124:122.

Тройка на Денис Шрьодер 12 секунди преди края даде първа преднина на Нетс от първата четвърт. След таймаут, Брънсън, който завърши с 37 точки, успя да получи топката и да вкара от далечна дистанция.

Кам Томас реализира 12 от своите 43 точки през четвъртата четвърт за Нетс, които надиграха Никс с 40:24 в последните 12 минути, преди да загубят мача.

Кейд Кънингам се отличи с 15 точки и 10 асистенции, а гостуващият Детройт победи Торонто с 99:95.

Малик Бийзли добави 20 точки за Пистънс, които също спечелиха първите си два мача от турнира.

Якоб Пьолтл се отличи с 25 точки и 19 борби за Раптърс.

В други срещи Орландо Меджик, Голдън Стейт Уориърс и Атланта Хоукс също вече са 2-0 за Купата на НБА. "Магьосниците" победиха Филаделфия с 98:86, седемкратните шампиони на НБА записаха успех над Мемфис със 123:118, а "ястребите" надделяха над Вашингтон със 129:117.

Маями вече е 1-1 след победата срещу Индиана със 124:111, а Хюстън се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 125:104. Оклахома Сити се справи с Финикс след 99:83, а Ню Орлиънс победи Денвър със 101:94.

