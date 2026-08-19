БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Димитров: "Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Eвровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена. Това каза в "Денят започва" министърът на туризма Илин Димитров. Той допълни, че държавата ще помогне. Министърът ще разговаря с летищните оператори за осигуряване на повече полети към Бургас.

„Първо, "Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена. Градът домакин, и аз съм убеден, виждайки как кметът подхожда, ще се справи великолепно. Държавата ще помогне.“

Очаква се в България да пристигнат над 1000 журналисти, а Министерството планира съпътстваща програма за представяне на различни туристически дестинации.

„Ще направим една много добра съпътстваща програма, където да им покажем не само града домакин, тъй като миналата година четох един доклад, в който самите организатори споделят, че е добре туристите да могат да видят по-голяма част от страната домакин, така че те ще могат да посетят и Варна, и Бургас, и София, където и ще кацат на летищата. И нашата цяла задача е да покажем България в най-добрия вид.“

Според Димитров ключова остава и въздушната свързаност.

„Полети, полети, полети. Това искаме ние, за да могат по-лесно да пристигнат туристите. И най-важното, когато те дойдат и финалът е на 15 май, ние да сме така подготвени, че от 15 май нататък да влезем в активен туристически сезон.“

Туристическият сезон в България се очертава сложен и неравномерен, но към момента няма срив. Сред причините е загубата на над 220 хиляди самолетни седалки от германския пазар след конфликт между два големи играча на пазара, коментира министърът на туризма Илин Димитров.

По думите му окончателен анализ на сезона все още не може да бъде направен, тъй като активната му фаза продължава. Той обясни, че голяма част от летния сезон се договаря още през предходната година.

„Още е рано ние да направим пълен анализ на сезона, той още е в активната си фаза. Това което можем да кажем към момента е, че нямаме срив, но имаме сложен и неравномерен сезон. Много е важно да отбележим защо сме стигнали до тук. Голяма част от летния сезон всъщност се договаря предходната година, така както ние в момента договаря 2027 година, така миналата година са договорили този сезон.“

Според Димитров проблемите на германския пазар са сред основните причини за неравномерността на сезона. Той посочи, че през октомври 2025 г. два големи играча на германския пазар са прекратили отношенията си, което е довело до загуба на над 220 хиляди самолетни седалки за България.

„ Това е много сериозен удар и е много сериозна управленска грешка бих казал на кабинета „Желязков“ тогава, защото тези събития се случват октомври и са имали 4 месеца да реагират, нямало е адекватна реакция в необходимия обем. Какво се случва, нямаме седалки, но имаме желаещи да почиват тук, тоест имаме спад на този пазар.“

Министърът подчерта, че загубата на германски туристи е особено сериозна заради сезонността на туризма и невъзможността свободните места в един период лесно да бъдат компенсирани в друг. Димитров определи липсата на реакция на кабинета тогава като сериозна управленска грешка и заяви, че последствията се отразяват пряко на заетите в сектора.

„С тази грешка кабинетът „Желязков“ се е пресегнал и е бръкнал в джоба на всеки един от 350 хиляди работещи в сектора и му е взел заплата и половина, колкото са пропуснатите дни...“

Министърът коментира и ролята на вътрешния туризъм. По думите му 67% от туристите у нас са българи, което има както положителна страна, така и недостатък за сектора. Димитров посочи, че България приема около 4 милиона чуждестранни туристи годишно и според него има потенциал този брой да бъде удвоен.Друг проблем пред сектора според министъра е краткият престой на туристите у нас. Той посочи, че средният престой в България е 3,2 дни, докато в Майорка е два пъти по-дълъг.

Министър Димитров представи и пет направления, по които Министерството на туризма планира реформи – изсветляване на сектора, по-добро използване на туристическия данък, фонд за свързаност и реклама, гаранционен фонд за туроператорите и система за измерване на качеството.

По думите му чрез единната система за туристическа информация трябва да бъде изсветлен секторът на краткосрочните места за настаняване.

„Знаете, че има европейски регламент, който ни задължава всички тия места за краткосрочно настаняване да бъдат вкарани в единната система за туристическа информация. Вкарвайки ги там, ние ще генерираме много повече средства към общините под формата на туристически данък.“

Предвижда се и поне половината от туристическия данък да бъде насочвана към маркетингови дейности.

„Ние ще задължим общините, заедно с местните общности, да харчат поне половината от този данък за маркетингови дейности. Така децентрализираме процеса, даваме възможност на местните общности да реално да определят какво е ключово за региона и ще направим България много по-пъстра, наситена с събития.“

Министърът обяви и създаването на обсерватория за измерване и подобряване на качеството на туристическата услуга.

„Ние ще основем обсерватория за измерване и подобряване на качеството на туристическата услуга. И тук искам да обявя началото на една кампания, свързана с качеството на нашата услуга. Това е национална кампания по повишаване на качеството на туристическата услуга. Ще сложим хиляди, буквално, QR-кодове, като този, където туристите, потребителите на услуги от ресторанти, барове, заведения, културни обекти, театри, кина, ще могат да дадат своето мнение. И всички тези стотици хиляди мнения ще бъдат анализирани и ще направим пътна карта на качеството на нашия продукт.“

Димитров коментира и недостига на кадри в туризма. Според него чуждестранните работници могат да помагат, но основният стълб трябва да останат българските служители.

Димитров коментира и предстоящия зимен сезон, като посочи ръст на нощувките в зимните курорти.

Вижте целия разговор с Илин Димитров във видеото.

#министър Илин Димитров #"Евровизия 2027" #летен сезон #туризъм

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си музикантът Боян Христов
1
Отиде си музикантът Боян Христов
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат всичко на реванша
2
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат...
Изведоха от реанимация 5-годишното дете от Монтана
3
Изведоха от реанимация 5-годишното дете от Монтана
Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея
4
Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като няма активни пожари на територията
5
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като...
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко и главния път Е-79
6
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Политика

Правителството обсъжда организацията на президентските избори
Правителството обсъжда организацията на президентските избори
Новата формула: Минималната заплата догодина може да се увеличи с до 47 евро Новата формула: Минималната заплата догодина може да се увеличи с до 47 евро
Чете се за: 03:15 мин.
Наталия Ефремова: Фокусът ни е подобряването на доверието на обществото към институциите и координацията за защита на децата Наталия Ефремова: Фокусът ни е подобряването на доверието на обществото към институциите и координацията за защита на децата
Чете се за: 03:37 мин.
Николай Трифонов е назначен за заместник-министър на здравеопазването Николай Трифонов е назначен за заместник-министър на здравеопазването
Чете се за: 00:12 мин.
ПП: Минималната заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от управляващите ПП: Минималната заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от управляващите
Чете се за: 01:15 мин.
Иван Шишков на посещение в Шумен и Търговище заради проблемите с водоснабдяването Иван Шишков на посещение в Шумен и Търговище заради проблемите с водоснабдяването
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Министър Димитров: "Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена Министър Димитров: "Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Качеството на въздуха в София и Западна България е в норма след задимяването Качеството на въздуха в София и Западна България е в норма след задимяването
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Критичното ниво на водата в "Сребърна" - какви са рисковете за екосистемата? Критичното ниво на водата в "Сребърна" - какви са рисковете за екосистемата?
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Правителството обсъжда организацията на президентските избори
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Мита на пауза: Доналд Тръмп отложи с три дни 50% такси върху...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ситуацията в Украйна: Призив за военновременни избори
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Започна най-мащабното дело срещу Мета заради влиянието на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ