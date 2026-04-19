Министерството на електронното управление: 99,5% от машините работят безпроблемно към този момент

Към момента, 99,5% от машините работят безпроблемно, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха от Министерството на електронното управление.

Масово машините за гласуване работят нормално. Неизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване.

Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 г.