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Миньор 2015 нямаше спиране и срещу Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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„Чуковете“ продължават да летят в НБЛ.

Миньор 2015 нямаше спиране и срещу Левски
Снимка: НБЛ
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Миньор 2015 остава на перфектния път от началото на сезона в НБЛ. Момчетата на Ивица Вукотич сразиха Левски с 96:82 в мач от петия кръг в зала "Триадица". Огромна роля в за крайния изход в този мач изигра втората част, спечелена с 37:13 от "чуковете", които добавиха пети последователен успех на своята сметка и същевременно нанесоха пето поредно поражение за баскетболистите на Александър Папазов. "Жълто-черните" демонстрираха и по-добра точност от наказателната линия, където бяха 17/24 срещу 17/30 за "сините".

За тима от Перник в игра се завърна Георги Боянов, който получи почивка в миналия кръг.

"Чуковете" могат да се похвалят с пет победи и продължават да са на гребена на вълната, а столичният отбор е с огледален баланс и все още търси първия си успех. На 14 ноември (събота) Минор ще бъде домакин на Ямбол. От своя страна Левски ще спори с Ботев 2012 насред Ботевград в същия ден.

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Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Двата отбора експлоатираха добре подкошието, което даде основание за размяна на кратки серии в началните минути. Постепенно стрелбата зад дъгата влезе в действие, особено за гостите, издействали си 2 точки аванс в дебютната част. „Чуковете“ поставиха мощно начало на втория период и продължиха наказват домакинската защита с точни стрелби от далечна дистанция, за вземат надмощие и да се изстрелят при 65:39 на голямата почивка.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Известен подем, дошъл най-вече в нападение, позволи на домакините да отвърнат частично на удара при подновяването на играта. Макар и отпускането, което имаше в пернишките редици, „жълто-черните“ на бърза ръка взеха мерки за разлика от 21 точки след 30 минути игра. До края за тима от Перник остана само да удържи двуцифрената си преднина, а с това и успеха.

Игор Кесар поведе Миньор към успеха с 23 точки, допълнени от 7 борби. Георги Боянов се завърна с 18 и 6 овладени под двата ринга топки, Алекс Уандие финишира със 17 и 9 овладени под двата коша топки. Джърмейн Хед остана на крачка от трипъл-дабъл, отчитайки се с 15, 8 борби и 9 асистенции. Лъчезар Тошков има 10 и 5 овладени под двата коша топки.

Даниел Хинков блесна за Левски с 25 точки, 14 борби и 5 асистенции. Жорж Льофевър записа 17 и 8 овладени под двата ринга топки, Марио Боянов приключи с 16 и 7 завързващи подавания. Седариан Рейнс регистрира 13 и 8 овладени под двата коша топки.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Миньор 2015 #БК Левски

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