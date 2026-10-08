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Мира Андреева и Никола Бартункова излизат една срещу друга в битка за място на финала в Пекин

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Спорт
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Андреева се наложи на четвъртфиналите над 19-ата в схемата нейна сънародничка от Русия Екатерина Александрова със 7:6(4), 7:6(3), а Бартункова отстрани сънародничката си и седма в схемата Каролина Мухова след успех с 6:3, 6:0.

мира андреева никола бартункова излизат една друга битка финала пекин
Снимка: БТА
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Рускинята Мира Андреева и чехкинята Никола Бартункова ще излязат една срещу друга на полуфиналите на тенис турнира за жени от сериите WТА 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9,4 милиона долара.

Четвъртата поставена Андреева се наложи на четвъртфиналите над 19-ата в схемата нейна сънародничка от Русия Екатерина Александрова със 7:6(4), 7:6(3) в оспорван двубой, продължил час и 55 минути.

19-годишната шампионка от Откритото първенство на Франция навакса изоставане от 3:5 в първия сет, за да го спечели след тайбрек. Във втората част Мира Андреева поведе с 5:2, но допусна обрат до 6:5 в полза на Александрова.

Тя обаче бързо върна пробива и надделя за втори път след тайбрек, за да се класира за полуфиналите в Пекин за първи път в кариерата си. Полуфиналът е четвърти за Андреева на ниво WТА 1000 и втори за 2026 година.

26-ата поставена Никола Бартункова (Чехия) отстрани сънародничката си и седма в схемата Каролина Мухова след успех с 6:3, 6:0 в друг мач от четвъртфиналите само за 68 минути игра.

Бартункова започна отлично и поведе с 5:0, преди Мухова да намали за 3:5 в първия сет. 20-годишната Никола Бартункова взе следващия гейм, а с това и сета с 6:3, след което беше безапелационна във втората част със серия от шест поредни гейма.

В другите два четвъртфинала излизат Кинуен Джън срещу Елина Свитолина и Елизе Мертенс срещу Ига Швьонтек.

#тенис турнир в Пекин 2026 #Никола Бартункова #Мира Андреева

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