Монако оцеля в Истанбул и достигна до пети двубой срещу Фенербахче в Евролигата

Монако спечели четвъртия двубой от четвъртфиналите в Евролигата срещу Фенербахче като гост с 65:62. Така отборът от Кралството изравни серията и ще приеме "фенерите" в последния мач помежду им.

Домакините в днешния мач започнаха мача с 12 последователни точки в първата четвърт, за да поемат контрол над срещата. До края на първото полувреме "монегаските" не позволиха на Фенербахче да се откъсне и се оттеглиха на почивката при изоставане от 33:30.

Навлизайки в последната четвърт, гостите поеха аванс при 48:47, и по всичко личеше, че коша на тяхната звезда Майк Джеймс за 61:57 при оставаща една минута ще бъде достатъчен за тяхната победа. Въпреки това, препълнената зала "Юлкер" изригна при оставащи 21 секунди, благодарение на тройката на Марко Гудурич за 62:62. Монако обаче не се повлия от враждебната атмосфера и успя да затвори двубоя в заключителните секунди.

HUGE victory for @ASMonaco_Basket in Game 4



Series tied at 2-2 pic.twitter.com/lUE370YThH