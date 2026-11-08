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Моуриньо: Обратите носят фантастични емоции, но означават, че играта не е била идеална

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Спорт
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Старши-треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо остана доволен от победата с 3:0 срещу Валенсия в среща от 12-ия кръг на Ла Лига.

Жозе Моуриньо
Снимка: БТА
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Старши-треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо остана доволен от победата с 3:0 срещу Валенсия в среща от 12-ия кръг на Ла Лига.

„Впечатляващо е, че всеки един играч излезе на терена пределно мобилизиран и с пълното съзнание колко труден е този двубой. С оглед на сблъсъка между Барселона и Атлетико беше крайно необходимо да спечелим, защото един от тези два преки конкурента или дори и двата, гарантирано ще загуби точки.

Много е важно да не допускаме голове и да действаме стабилно в защита. Владеехме топката в изключително висок процент и съперникът не създаде нито едно голово положение. Куртоа направи страхотно спасяване при 0:0 след наша грешка при разиграването. След срещата с АЕК казах, че обратите носят фантастични емоции, но означават, че играта не е била идеална“, заяви Моуриньо.

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#ФК Реал Мадрид # Жозе Моуриньо

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