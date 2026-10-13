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МВР е получило 31 сигнала за купуване на гласове, образувани са 4 досъдебни производства

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119 полицейски операции срещу купуването на гласове преди изборите

МВР е получило 31 сигнала за купуване на гласове, образувани са 4 досъдебни производства
Снимка: БГНЕС/Архив
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МВР е получило 34 сигнала за нарушения на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са четири досъдебни производства – едно бързо и три по общия ред, съобщиха от пресцентъра на министерството.

От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по Закона за МВР.

В МВР работи оперативен щаб, който координира подготовката за президентските избори на 25 октомври. Основните задачи са противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност.

Подготовката се извършва в координация с Централната избирателна комисия, прокуратурата, ДАНС и останалите компетентни институции.

#президентски избори 2026 #МВР

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