На Богоявление в Калофер

Празнуваме Боявление, или Йордановден – един от най-големите християнски празници. Над 200 калоферци ще влязат в ледените води на река Тунджа. Ще ги съпровождат гайдари и музиканти с тъпани.

Началото на Богоявленския празник беше дадено още в 4:30 часа, когато започна литургия в църквата "Св. Архангел Михаил". Службата води отец Димитри. Десетки хора, калоферци, както и гости на града се намират в храма, за да се помолят за здраве, за да запалят свещ за себе си и за своите близки на големия празник днес, Йордановден.

Градът не спи. Хората са с приповдигнато настроение. Повечето от тях са пренощували от предната вечер. Други пък са заели своите места от ранни зори край реката, защото за поредна година ще започне мъжкото хоро, което се изпълнява традиционно от 200 години в река Тунджа.

"За поредна година Калофер празнува Благоявление. За поредна година съчетаваме празниците заедно с рождението на великия българин и наш гражданин Христо Ботев и 178 години от неговото рождение", каза кметът на Калофер Драгомир Боев.







