На първо четене: Полицаи ще могат да оказват първа помощ, ако в патрулната кола има дефибрилатор

Парламентът прие на първо четене служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в патрулните им автомобили.

Със 165 гласа "за", 6 "против" и без въздържали се депутатите приеха промени в Закона за здравето, внесени от "Прогресивна България".

С 8 гласа "за", 20 "против" и 138 "въздържал се" беше отхвърлен законопроектът за промени в Закона за здравето, внесен от "Възраждане", който предвиждаше възстановяване на възможността човек в спешно състояние да бъде транспортиран незабавно до най-близкото лечебно заведение за оказване на медицинска помощ, вместо след обаждане на телефон 112 да се чака екип на „Спешна помощ“.

Месут Рушид от "Прогресивна България" посочи, че полицаите първи пристигат на мястото на инцидента, затова от ПБ са възприели тази мярка за дефибрилатори в патрулните автомобили. По думите му ще има 1% по-голяма успеваемост при използване на дефибрилатори от служители на МВР.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС каза, че законопроектът на "Възраждане" не е добре оформен юридически. Според него промяната е направена във връзка с единния европейски номер за спешни повиквания 112. Съвременните дефибрилатори не изискват специализирано медицинско обучение, достатъчно е да знаете ляво и дясно и да следвате инструкциите, които дефибрилаторът дава, посочи той. Според Иванов с въвеждането на тези дефибрилатори могат да бъдат спасени още човешки животи.

От "Възраждане" посочиха, че с техния законопроект се връща практика отпреди 20 години. Нашият законопроект позволява да се потърси и уведоми най-близкото лечебно заведение, за да не идва линейка след 30 минути, каза Петър Петров от "Възраждане". Той даде пример с мъж, който е починал след като е паднал и си е ударил главата в близост до САГБАЛ "Шейново" в София, а линейката е дошла след 30 минути. Относно законопроекта на управляващите за дефибрилаторите, той изрази съмнения за лобизъм.

Георги Петров от "Прогресивна България" посочи, че промяната, която "Възраждане" предлага, няма да разреши на лекарите в лечебното заведение, да излязат от него в работно време, за да оказват спешна помощ извън болницата. Той коментира, че примерът, който е дал Петров, е частен случай. Аз лично щях да изляза, каза Петров. Той обясни, че в момента няма нормативен акт, който да забранява при спешна ситуация да се транспортира човек до най-близкото лечебно заведение. Няма забрана, ако пред вас се случи инцидент, да окажете първа помощ, добави Петров.

Александър Симидчиев от "Демократична България" коментира, че предишният текст в закона е бил, че всяко лице е задължено да информира най-близкия спешен център, болница или полицейско управление, не да транспортира. Новият закон не е променил начина, по който се процедира, а го е канализирал чрез телефон 112, обясни той.