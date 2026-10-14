БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус...
Чете се за: 06:32 мин.
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с...
Чете се за: 00:52 мин.
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На първо четене: Полицаи ще могат да оказват първа помощ, ако в патрулната кола има дефибрилатор

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази
Народно събрание
Снимка: БТА
Слушай новината

Парламентът прие на първо четене служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в патрулните им автомобили.

Със 165 гласа "за", 6 "против" и без въздържали се депутатите приеха промени в Закона за здравето, внесени от "Прогресивна България".

С 8 гласа "за", 20 "против" и 138 "въздържал се" беше отхвърлен законопроектът за промени в Закона за здравето, внесен от "Възраждане", който предвиждаше възстановяване на възможността човек в спешно състояние да бъде транспортиран незабавно до най-близкото лечебно заведение за оказване на медицинска помощ, вместо след обаждане на телефон 112 да се чака екип на „Спешна помощ“.

Месут Рушид от "Прогресивна България" посочи, че полицаите първи пристигат на мястото на инцидента, затова от ПБ са възприели тази мярка за дефибрилатори в патрулните автомобили. По думите му ще има 1% по-голяма успеваемост при използване на дефибрилатори от служители на МВР.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС каза, че законопроектът на "Възраждане" не е добре оформен юридически. Според него промяната е направена във връзка с единния европейски номер за спешни повиквания 112. Съвременните дефибрилатори не изискват специализирано медицинско обучение, достатъчно е да знаете ляво и дясно и да следвате инструкциите, които дефибрилаторът дава, посочи той. Според Иванов с въвеждането на тези дефибрилатори могат да бъдат спасени още човешки животи.

От "Възраждане" посочиха, че с техния законопроект се връща практика отпреди 20 години. Нашият законопроект позволява да се потърси и уведоми най-близкото лечебно заведение, за да не идва линейка след 30 минути, каза Петър Петров от "Възраждане". Той даде пример с мъж, който е починал след като е паднал и си е ударил главата в близост до САГБАЛ "Шейново" в София, а линейката е дошла след 30 минути. Относно законопроекта на управляващите за дефибрилаторите, той изрази съмнения за лобизъм.

Георги Петров от "Прогресивна България" посочи, че промяната, която "Възраждане" предлага, няма да разреши на лекарите в лечебното заведение, да излязат от него в работно време, за да оказват спешна помощ извън болницата. Той коментира, че примерът, който е дал Петров, е частен случай. Аз лично щях да изляза, каза Петров. Той обясни, че в момента няма нормативен акт, който да забранява при спешна ситуация да се транспортира човек до най-близкото лечебно заведение. Няма забрана, ако пред вас се случи инцидент, да окажете първа помощ, добави Петров.

Александър Симидчиев от "Демократична България" коментира, че предишният текст в закона е бил, че всяко лице е задължено да информира най-близкия спешен център, болница или полицейско управление, не да транспортира. Новият закон не е променил начина, по който се процедира, а го е канализирал чрез телефон 112, обясни той.

# Народно събрание #дефибрилатори #на първо четене #полицаи #първа помощ

Последвайте ни

ТОП 24

Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
1
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
3
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава
4
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море...
След атаките с дронове в Черно море: Какво следва оттук нататък (ОБЗОР)
5
След атаките с дронове в Черно море: Какво следва оттук нататък...
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
6
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас
5
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Общество

От Сдружението за модерна търговия настояват за спешна среща с премиера
От Сдружението за модерна търговия настояват за спешна среща с премиера
Годишната инфлация в България достигна до 5,7% през септември Годишната инфлация в България достигна до 5,7% през септември
Чете се за: 08:02 мин.
Протест на работещите в културата и „Български пощи“ в Русе Протест на работещите в културата и „Български пощи“ в Русе
Чете се за: 01:15 мин.
Празнуваме Петковден Празнуваме Петковден
Чете се за: 02:10 мин.
Излиза първата илюстрована биография на военния летец капитан Димитър Списаревски Излиза първата илюстрована биография на военния летец капитан Димитър Списаревски
Чете се за: 02:15 мин.
Омбудсманът ще следи за дискриминация при използването на изкуствен интелект Омбудсманът ще следи за дискриминация при използването на изкуствен интелект
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху заплати и пенсии Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху заплати и пенсии
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ) Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с дрон кораб...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Корабът „Ейбъл“ напусна българската изключителна...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Украйна: В Киев е ударена енергийна инфраструктура, 600...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Силният вятър преобърна камион в района на Мъглиж (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ