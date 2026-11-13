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НА ЖИВО: България - Исландия 0:1, гостите повеждат след точно изпълнена дузпа

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Атанас Рибарски залага на Атанас Илиев в атака, а "лъвовете“ ще търсят задължителна победа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив

НА ЖИВО: България - Исландия 0:1, гостите повеждат след точно изпълнена дузпа
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България и Исландия играят при резултат 0:1 в двубой от група H на Лига C в турнира Лига на нациите. Срещата се провежда на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Попадението реализира нападателят на Блекбърн Роувърс Андри Гудьосен от дузпа в 16-ата минута.

България се нуждае от победа, за да запази шансовете си за първото място в групата и евентуално изкачване в Лига B. Исландия е лидер с 8 точки, докато българският тим има 4.

Преди срещата двата тима запазиха минута мълчание в памет на жертвите от трагичната катастрофа на АМ "Тракия", която отне 13 живота.

Около 500 зрители присъстват на стадион "Христо Ботев“ в приятната петъчна вечер, за да подкрепят българския национален отбор.

Още в петата минута България опита да изненада Исландия с нестандартно изпълнение на Георги Русев. Нападателят на ЦСКА 1948 забеляза, че исландският вратар е излязъл напред, и пробва да го прехвърли с далечен удар от центъра на терена.

В осмата минута селекционерът на Исландия беше принуден да извърши ранна смяна. След сблъсък в средата на терена Стефан Тордарсон не успя да продължи участието си в срещата и беше заменен от Хордур Магнусон.

В 16-ата минута Исландия получи право да изпълни дузпа, след като Йоан Стоянов застъпи Ори Оскарсон в наказателното поле. Зад топката застана Андри Гудьонсен, който изпрати топката в долния десен ъгъл на вратата и даде преднина на гостите с 1:0.

Стартови състави:

България: Даниел Наумов, Йоан Стоянов, Стефан Велков, Емил Ценов, Християн Петров, Андриан Краев, Илия Груев (капитан), Лукас Петков, Георги Русев, Кристиян Балов, Атанас Илиев

Резерви: 12. Алекс Божев, 23. Пламен Андреев - 2. Росен Божинов, 5. Иван Панков, 10. Асен Чандъров, 14. Теодор Иванов, 15. Георги Лазаров, 16. Марин Петков, 17. Светослав Ковачев, 18. Ивайло Чочев, 19. Иван Турицов, 21. Димитър Велковски

Селекционер: Атанас Рибарски

Исландия: Хакон Валдимарсон, Алфонс Сампстед Томасон, Даниел Гретарсон, Колбейн Тордарсон, Давид Палсон, Виктор Ингасон, Йоханес Йоханесон, Харалдур Харалдсон, Микаел Елертсон, Оскар Оскарсон (капитан), Андри Гудьонсен

Резерви: 1. Рунар Рунарсон, 13. Антон Ейнарсон - 5. Исак Торвалдсон, 6. Торир Хелгасон, 10. Гилфи Сигурдсон, 11. Йон Торстейсон, 14. Бриньолфур Вилумсон, 17. Арон Гунарсон, 18. Микаел Андерсон, 20. Кристиан Хилнасон, 21. Арнор Сигурдсон, 23. Хордур Магнусон

Селекционер: Арнар Гунлаугсон

#Национален отбор на България по футбол мъже #УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Исландия по футбол

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