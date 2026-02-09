НА ЖИВО: До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"

Представители на МВР и прокуратурата дават информация за хода на разследването по случая "Петрохан".

„Разследваме един случай без аналог в нашата страна“, каза Захари Василев, директор на ГДНП.

Разследванията са в самото начало, отбеляза заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

"Даваме си ясна сметка за необходимостта да предоставим данните и фактите, които са първоначални, зада бъде информирана общността по двата случая. Същевременно от съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории, както и разпространение на всякаква информация касаеща жертвите, включително и в негативна насока", каза прокурор Николова.

В продължение на 8 дни не са спирали процесуалноследствените действия по установяване на всички факти и обстоятелства по случаите, казаха разследващите.

„Полагаме всички усилия, за да установим обективната истина, да я документираме, както и да документираме мотивите за престъплението“, каза прокурор Николова.

Тя уточни, че до момента са образувани две досъдебни производства.

"Първото касае причинена смърт на трима мъже на 45, 49 и 51 години край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа. На 02.02.2026 е получен сигнал на 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора има три трупа и оръжие до телата им. Районът незабавно е отцепен, на място са отишли разследващи органи и с първото действие – оглед на местопроизшествието е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица.“

В хода на разследването са извършено много действия и назначени експертизи. Иззети са множество доказателства, както и литература с религиозна насоченост.

До момента са назначени 18 съдебни експертизи, каза окръжният прокурор на София Христина Лулчева. 8 са съдебните технически експертизи на записите на иззетите видеокамери на мобилни телефони, компютри, хардискове, карти памети и други.

По производството са назначени 3 съдебномедицински експертизи, които да установят характера на установените травматични увреждания по телата, както и причината за смъртта. Назначена е пожаротехническа експертиза. Анализира се информация за установяване на движението на лицата, поискани са разрешения от съда за банкова тайна за банковите им сметки.

Разпитани са 15 свидетели, сред които деца, близки и роднини на жертвите, уточни още прокурор Лулчева.

Тя уточни, че е поискана информация за дейността на лицата в друга държава.

Захариев от своя страна отново подчерта, че след получаване на сигнала за Петрохан са сформирани екипи от различни структури на МВР. Екипи на ДАНС не са били на място.

Ангел Папалезов от ГДНП от своя страна припомни, че при пристигане на разследващите при хижата са намерени три трупа, два пистолета и една пушка.

Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая в хижата "Петрохан". Простреляните тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити в кемпер в гората край Враца вчера. Те бяха в неизвестност 7 дни след тройното убийство в хижата.

Огледите продължиха през цялата нощ. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола. От МВР заявиха, че е установено, че вътре в кемпера е имало стрелба. Разследващите са открили и оръжия, но тепърва балистична експертиза ще установи с кое е от тях е извършена стрелбата.